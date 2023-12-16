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Denizlispor'un genç futbolcusu Kemal Çetinkaya menisküs ameliyatı oldu - Son Dakika
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Denizlispor'un genç futbolcusu Kemal Çetinkaya menisküs ameliyatı oldu

Denizlispor'un genç futbolcusu Kemal Çetinkaya, sol dizinden menisküs ameliyatı geçirdi. Kulüp, geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

Denizlispor\'un genç futbolcusu Kemal Çetinkaya menisküs ameliyatı oldu
16.12.2023 - 10:50,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Denizlispor'un genç futbolcularından Kemal Çetinkaya bıçak altına yattı. Transfer yasaklısı kulüpte altyapıdan çıkarak bu sezon profesyonel olmadan 6 lig maçında forma giyen 18 yaşındaki sağ bek, sol dizinden menisküs ameliyatı oldu.

Denizlispor, "Futbolcularımızdan Kemal Çetinkaya, sol dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuz Kemal Çetinkaya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede yeniden sahalara dönmesini temenni ediyoruz" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Denizlispor'un genç futbolcusu Kemal Çetinkaya menisküs ameliyatı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizlispor'un genç futbolcusu Kemal Çetinkaya menisküs ameliyatı oldu - Son Dakika
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