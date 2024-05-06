Denizlispor'un kongresi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi - Son Dakika
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Denizlispor'un kongresi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

Denizlispor\'un kongresi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

2. Lig'den düşen Denizlispor'un bugün yapılması planlanan olağan kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 14 Mayıs'a ertelendi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, ertelenen genel kurulun 14 Mayıs 2024 Salı günü çoğunluk aranmadan gerçekleştirileceği duyuruldu.

06.05.2024 19:07
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2. Lig'den düşen Denizlispor'da bugün yapılması planlanan olağan kongre, yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 14 Mayıs'a ertelendi.

Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüzün bugünkü olağan genel kurulu, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Ertelenen Olağan Genel Kurulumuz, 14 Mayıs 2024 Salı günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18: 30'da çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'un kongresi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi - Son Dakika

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