Denizlispor'un rakibi Bursaspor
04.12.2021 10:33
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Altaş Denizlispor, alt sıralardaki önemli rakiplerinden Bursaspor'la evinde karşı karşıya gelecek.
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan Altaş Denizlispor, alt sıralardaki önemli rakiplerinden Bursaspor'la evinde karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Onur Özütoprak'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda cezalı oyuncular Ömer Şişmanoğlu ve Muhammed Gönülaçar maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Tekke çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Hafta içinde kupada turu geçtik. Ligde de çıkışımız var. Bursaspor maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz" dedi.
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