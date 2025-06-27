Denizlispor'un Zorlukları Devam Ediyor: Su Sorunu ve Puan Cezası - Son Dakika
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Denizlispor'un Zorlukları Devam Ediyor: Su Sorunu ve Puan Cezası

Denizlispor\'un Zorlukları Devam Ediyor: Su Sorunu ve Puan Cezası
27.06.2025 14:53  Güncelleme: 14:56
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Denizlispor, 59 yıllık tarihinde ilk kez amatör lige düşerken, FIFA'nın verdiği puan silme cezası ve su sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Tesislerin sulama sorunu, antrenman sahasını olumsuz etkiliyor.

DENİZLİ (İHA) – 59 yıllık tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor'da, yabancı futbolcuların alacağı yüzünden FİFA tarafından verilen 12 puan silme cezasının ardından şimdide su sıkıntısı yüzünden antrenman sahası kurumaya başladı.

Son 4 sezonda hep küme düşerek 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen Denizlispor'da dertler bir türlü sona ermiyor. Geçen sezon Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle 6 puanı silinince amatöre düşen Denizlispor, yine puan silme cezası aldı. Süper Lig döneminde forma giyen eski futbolcuları Adam Stachowiak ve Marvin Bakalorz'a olan borçları nedeniyle FIFA tarafından 12 puan silme cezasına çarptırılan Denizlispor, amatör lige de -12 puanla başlayacak.

Çimler kurumaya başladı

Maddi ve yönetim krizlerini bir türlü aşamayan Denizlispor'da bu sefer de su sorunu yaşanıyor. Yönetim, taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyor. Haluk Ulusoy Tesislerinde sulama yapılamadığı için sahadaki çimler belli bir oranda kuruyunca, antrenman sahası içler acısı bir hal aldı. Sondajda su kalmadığı öğrenilirken, daha önce ise belediyenin su tankıyla havuza su boşaltılarak sulamanın yapıldığı belirtildi. Ancak belediyenin tankeri başka bir ilde olduğu için de sulamanın tamamen yapılamaması nedeniyle tesis personelinin bahçe hortumuyla çimleri yeşil tutmak için uğraş verdiği açıklandı. Bu sulamanın ise yeterli olmadığı belirtildi.

Denizlispor Başkanı Fatih Aslan Kazancı, bu duruma tepki göstererek, "Taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyoruz. İmkan olmayınca elimizden bu kadar geliyor. Şehrin değerine sahip çıkmıyorlar. Sulama işini dahi çözemiyoruz. Su bile temin edemiyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Denizlispor kökten yok edilmeye mi çalışılıyor. Böyle bir durum varsa onu da bilelim, bize söylesinler. Şehri yönetenlerden tesisin en azından sulaması için acil yardım bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'un Zorlukları Devam Ediyor: Su Sorunu ve Puan Cezası - Son Dakika

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