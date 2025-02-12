Denizlispor Vali Coşkun\'u Ziyaret Etti

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Off Yarı Final etabını geçerek finallere adını yazdıran Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, başarısını Vali Ömer Faruk Coşkun ile paylaştı.

Eskişehir'de düzenlenen play-off yarı final maçlarında başarı sağlayarak play-off final gurubuna kalan Denizlispor Cavidil Erkek Voleybol Takımı, final maçları öncesi Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Denizlispor Cavidil As Başkanı Ali Atıcı, teknik heyet ve sporcular, Vali Coşkun'a yarı final müsabakaları ve oynanacak final maçları ile bilgi vererek, kendisinden destek istedi.

Kendilerini ağırlayan Vali Coşkun'a teşekkür eden As Başkan Atıcı, "Sayın Valimize bizleri kabul edip ağırladığı için ve nazik ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Kentimize bir ilki yaşatmak için çıktığımız yolculuğumuzda, birçok güçlü rakibimizi geride bırakarak yarı finallerde elde etiğimiz başarıdan duyduğumuz gurur ve sevinci paylaştık. Kendilerinin de destekleri ile inşallah takımımızı 1. Lige çıkartacağız ve Denizli tarihinde bir ilki başaracağız" dedi.

Başarılarından dolayı yönetim, teknik heyet ve sporcuları tebrik eden Vali Coşkun da ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu ve 1. Lig yolunda Denizlispor Cavidil takımına başarılar dilediğini ifade etti. - DENİZLİ