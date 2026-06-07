Denizlispor ve İdmanyurdu Tesisleri Ortak Kullanacak

SÜPER Amatör Lig'e düşen Denizlispor ve 3'üncü Lig'de mücadele eden Denizli İdmanyurdu'nun yeni sezonda Haluk Ulusoy ve Zafer Katrancı Spor Tesisleri'ni birlikte kullanacağı bildirildi. Bir süredir gündemi meşgul eden tesisin kullanım hakkı iki kulübe ortak verildi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırladığı protokolle Denizlispor ve Denizli İdmanyurdu, tesisin imkanlarından birlikte faydalanacak.