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Denizlispor ve Manisa FK derbide rakip - Son Dakika

Denizlispor ve Manisa FK derbide rakip

14.01.2022 11:59
Denizlispor ve Manisa FK derbide rakip

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi Altaş Denizlispor ve Manisa Futbol Kulübü, yarın Ege derbisinde puan savaşı verecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki Ege ekibi Altaş Denizlispor ve Manisa Futbol Kulübü, yarın Ege derbisinde puan savaşı verecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Burak Pakkan yönetecek. Bilet fiyatları maraton 15, A-E alt 20, A-E üst 30, D-B üst 40, loca önü ve VIP tribün 50 TL olarak belirlendi.

Ligde ilk yarıda zor günler geçiren, ara transferde yasak yüzünden adım atamayan Denizlispor, üst üste 6 maç galibiyete hasret kalıp düşme hattına demir attıktan sonra koronavirüse yakalanan 8 futbolcu ve teknik direktör Fatih Tekke'den yoksun çıktığı deplasmanda Bandırmaspor'u 3-0 geriden gelip 4-3 yendi.

Bandırma'daki inanılmaz galibiyetle büyük moral kazanan, koronavirüse yakalanan isimlerin izolasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla da rahat nefes alan Denizlispor, ligde halen 19 puanla düşme hattında yer alıyor. Manisa FK ise ilk yarının sonunda yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ikinci yarının ilk sınavında evinde İstanbulspor'a 2-1 yenilmişti. Siyah-beyazlı ekip, ligde 22 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışıyor.DENİZLİ'DE LOPES İMZAYI ATTITransfer yasaklısı Denizlispor'un hafta içinde yeniden anlaştığı geçen sezonki kadrosundan Tiago Lopes, resmi imzayı attı. Yeşil-siyahlılarda 2 yıl forma giyen 33 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Lopes, geçen sezon Süper Lig'de takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir kulübe transfer olmamıştı.MANİSA FK'DA ERHAN GİTTİ

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Manisa FK'da sol bek Erhan Kara, takımdan ayrılıp Pendikspor'a transfer oldu. Erhan geçen sezon 2'nci Lig'deki şampiyonluğa büyük katkı veren isimlerin başında gelmişti. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan Pendikspor, Erhan gibi Manisa FK'nın geçen sezonki şampiyon kadrosundan birçok ismi kadrosunda bulunduruyor. Manisa ekibi, Erhan'ın yerine Altay'dan Özgür Özkaya'yla görüşüyor.


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Denizlispor, Spor Toto, Manisa, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor ve Manisa FK derbide rakip - Son Dakika Spor


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