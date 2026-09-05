Denizlispor yönetimi, borçları ödeyecek oluşumlara yol vermek için istifa dilekçelerini sundu - Son Dakika
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Denizlispor yönetimi, borçları ödeyecek oluşumlara yol vermek için istifa dilekçelerini sundu

Denizlispor yönetimi, borçları ödeyecek oluşumlara yol vermek için istifa dilekçelerini sundu
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Denizlispor Yönetim Kurulu, kulübün yaklaşık 700 milyon TL borcunu ödeyeceğini ve transfer yasağını kaldıracağını vaat eden isimlerin önünü açmak amacıyla istifa dilekçelerini Denizli Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'na sundu. Yeşil-Siyahlı yönetim, verilen sözlerin tutulması çağrısında bulunarak sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

Denizlispor Yönetim Kurulu, kulübün borçlarını ödeme ve transfer yasaklarını kaldırma vaadinde bulunan isimlerin önünü açmak amacıyla istifa dilekçelerini mülki idareye sunduklarını açıkladı.

Yaklaşık 700 milyon TL borç yükü, transfer engelleri ve altyapı yetersizliği gibi zorlu şartlar altında görev yaptıklarını belirten Yeşil-Siyahlı yönetim, son dönemde kamuoyuna yansıyan "maddi kaynak sağlandığı" yönündeki söylemler üzerine çekilme kararı aldı. Yapılan açıklamada, verilen sözlerin tutulması çağrısında bulunularak sürecin takip edileceği kaydedildi.

borç yükü 700 milyon TL seviyesinde

Göreve geldikleri andan itibaren kulübü düzlüğe çıkarmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan yönetim; profesyonel liglerin dışında kalınması ve dar kadro yapısı gibi sorunlarla mücadele ettiklerini aktardı. Açıklamada, asıl olanın makamlar değil, kulübün geleceği ve menfaatleri olduğu ifade edildi.

dilekçeler vali ve büyükşehir belediye başkanına sunuldu

Çeşitli mecralarda kulübün tüm mali sorunlarını çözecek kaynağın hazır olduğuna dair beyanlara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Denizlispor'un tüm borçlarının ödenmesi, transfer yasaklarının kaldırılması ve takımımızın yeniden profesyonel liglere taşınması yönünde verilen sözlerin somutlaşması kaydıyla, bu kişi veya oluşumların önünü açmak adına istifa dilekçemizi Denizli Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na sunmuş bulunuyoruz."

Yönetim kurulu, kamuoyu önünde dile getirilen taahhütlerin eyleme geçmesi gerektiğini belirterek tüm şehri sürecin takipçisi olmaya davet etti

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizlispor yönetimi, borçları ödeyecek oluşumlara yol vermek için istifa dilekçelerini sundu - Son Dakika

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