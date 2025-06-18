Denizlispor yönetimi, eski başkanını savcılığa şikayet etti! Sebebi yok artık dedirtti - Son Dakika
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Denizlispor yönetimi, eski başkanını savcılığa şikayet etti! Sebebi yok artık dedirtti

Denizlispor yönetimi, eski başkanını savcılığa şikayet etti! Sebebi yok artık dedirtti
18.06.2025 17:50
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Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'un sportif ve mali açıdan derin bir kaos yaşadığı bu günlerde, kulüp cephesinden şok bir haber daha geldi. Mevcut Başkan Fatih Kazancıoğlu, eski başkan Erhan Ergil hakkında ciddi bir suçlamayla savcılığa başvurdu. Ergil'in, kulübe yapılan bir bağışı kendi hesabına aktardığı iddia edildi.

TFF 3. Lig'den küme düşerek Bölgesel Amatör Lig'e gerileyen Denizlispor'da kötü günler bir gün olsun kendini unutturmuyor.

ESKİ BAŞKAN İÇİN SUÇ DUYURUSU

Denizlispor yönetimi, bir iş insanı tarafından kulübe bağışlanan parayı, kendi alacağıymış gibi gösterdiği iddia edilen eski başkan Erhan Ergil hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Denizlispor Spor Kulübü geçmiş dönem geçici başkanı Erhan Ergil'in kulübe bir iş insanı tarafından yapılan bağışı kendi şahsı alacağı olarak gösterdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulunun araştırması neticesinde gelen bağışın kendisine alacak olarak yazdırdığı ortaya çıkan bu olay sonrası Erhan Ergil hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu bağış ve tüm banka hesap hareketlerinin denetlenmesi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Denizlispor Spor Kulübü'ne yapılan hukuksuzluklar ve usulsüzlükler tek tek ortaya çıkartılarak hukuki işlem başlatılacaktır. Bunların devamı gelecektir" denildi.

AÇLIK GREVİ YAPMIŞTI

Hakkında suç duyurusunda bulunulan Başkan Ergil, aktif görevinin son günlerinde, takımın içinde bulunduğu buhrandan çıkarmak amacıyla 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda açlık grevi eylemi gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA

Denizlispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor yönetimi, eski başkanını savcılığa şikayet etti! Sebebi yok artık dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mö19720202:
    FENERBAHÇE,nin AHHI TUTTU BİRDAHA SÜPER LİGE ÇIKAMAZLAR.. 21 12 Yanıtla
  • ATSIZlar:
    denizli spor tekrardan süper lige çıkar inşallah 11 19 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    ne uğraşıyorsunuz olum ya, klübü kapatın borçlar siliniyor kimse 5 kuruş alamaz. sonra yeni klüp kurun 3-4 seneye 2. lige çıkarırsınız zaten, bu klübe para harcayacağınıza denizlide amatörde oynayan bir klübü alın denizlispor fk yapın olsun bitsin. kastamonuspor örneği, gazişehir fk örneği bir sürü örnek var 16 1 Yanıtla
    Özkan Tunç:
    GAZİŞEHİR ile Gaziantepsporun alakası yok. Ayrı kulüpler. Zamanında ikisde aktif klüptü 0 0
  • Serdengeçti:
    Şerefli insan yok denilecek kadar azaldı 11 1 Yanıtla
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