Denizlispor, Zonguldakspor\'a 4-0 Yenildi

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TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, sahasında konuk ettiği Zonguldakspor FK'ya 4 – 0 mağlup oldu.

Denizlispor, TFF Nesine 3. Lig 4. Grubun 9 haftasında Denizli Atatürk Stadı'nda Zonguldakspor FK A.Ş.'yi konuk etti. 7 maçtır kazanamayan, 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puanla 14'üncü sırada yer alan Denizlispor, tribünleri dolduran taraftarlarının desteğine rağmen rakibine 4 – 0 mağlup olarak ağır bir yenildi aldı. Konuk ekibin gollerini 33, 57 ve 62'nci dakikalarda Okan Baydemir, 90+5'te ise Arda Akgül kaydetti.

Maçın 32. dakikasında Okan'ın ceza yayı köşesinden vuruşunda top Emirham'ın koluna çarptığı gerekçesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar sonuç vermedi. 33'de Topun başına geçen Okan, takımını 1- 0 öne geçirdi. 52 dakikada Denizli defansının arkasına sarkan Okan, topla 25 metre diripling yapıp kalecinin solundan plase vuruşla skoru 2-0 yaptı. 67. dakikada Zonguldakspor'da ilk 2 golün sahibi Okan, topla ceza alnına girdi. Kaleci Ertuğrul'u da çalımlayıp, boş kaleye topu yuvarlayan Okan, kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti. Zondukdakspor'da Arda, 90+4. dakikada kendi çabasıyla ceza alanına girdi, plase vuruşla, 4-0'lık skoru belirledi. - DENİZLİ