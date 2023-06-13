Denver Nuggets, NBA'de tarihinde ilk kez şampiyon oldu

Batı Konferansı'nı lider olarak bitiren Denver Nuggets, tarihindeki ilk şampiyonluğa da ulaştı. Nuggets, final serisinde Miami Heat'i devirerek NBA'de şampiyonluk ipini göğüsledi.
Denver Nuggets, final serisinin 5. maçında Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 4-1'e getiren Nuggets, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
Batı Konferansı'nı da lider olarak bitiren Denver Nuggets'ta Sırp basketbolcu Nikola Jokic, "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçildi.
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