Denver Nuggets, NBA'de tarihinde ilk kez şampiyon oldu - Son Dakika
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Denver Nuggets, NBA'de tarihinde ilk kez şampiyon oldu

13.06.2023 08:00

Batı Konferansı'nı lider olarak bitiren Denver Nuggets, final serisinde Miami Heat'i mağlup ederek NBA'de şampiyonluğa ulaştı. Nikola Jokic, MVP seçildi.

Batı Konferansı'nı lider olarak bitiren Denver Nuggets, tarihindeki ilk şampiyonluğa da ulaştı. Nuggets, final serisinde Miami Heat'i devirerek NBA'de şampiyonluk ipini göğüsledi.

NUGGETS'TAN TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Denver Nuggets, final serisinin 5. maçında Miami Heat'i 94-89'luk skorla mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 4-1'e getiren Nuggets, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

JOKIC MVP SEÇİLDİ

Batı Konferansı'nı da lider olarak bitiren Denver Nuggets'ta Sırp basketbolcu Nikola Jokic, "En Değerli Oyuncu" (MVP) seçildi.

Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu
Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu
Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu
Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA şampiyonu oldu
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Nuggets, Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev adım attı Nuggets, Miami Heat'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev adım attı

Denver Nuggets, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denver Nuggets, NBA'de tarihinde ilk kez şampiyon oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denver Nuggets, NBA'de tarihinde ilk kez şampiyon oldu - Son Dakika
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