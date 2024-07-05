Denzel Dumfries: 'Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız' - Son Dakika
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Spor

Denzel Dumfries: 'Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız'

Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries, Türkiye ile oynayacakları maçın zor olacağını ifade ederek, 'Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır' dedi.

05.07.2024 23:35
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- Denzel Dumfries: "Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız"

BERLİN - Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries, Türkiye ile oynayacakları maçın zor olacağını ifade ederek, "Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır" dedi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynayacak. Müsabaka öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries, "Bu maç için ekstra motivasyona gerek yok. Çeyrek finalden bahsediyoruz, burada bulunmak çok güzel bir şey. Diğer oyuncuların da yok. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır" diye konuştu.

Türk taraftarların tribünde çok olacağıyla ilgili olarak ise Dumfries, "Ben kendi oyunuma odaklanırım. Bazen coşkuyu sizde paylaşabiliyorsunuz ama kontrollü gitmeniz gerekiyor. Konsantre çıkacağım. Çünkü o coşku sizi etkilemesin. Yaşla da birlikte bu durumları daha iyi okuyabiliyorsunuz. Turnuva esnasında taraftarımızın ne kadar iyi olduğunu gördük. Bizi gerçekten güçlendirdi. Yarın bizim taraftarımızın da aynı şeyi vermesini bekliyoruz. Taraftarımızın desteği tabii bizi güçlendirir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hollanda, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denzel Dumfries: 'Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız' - Son Dakika

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