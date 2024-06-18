Depremzedeler Milli Maçı Konteyner Kentte İzledi - Son Dakika
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Depremzedeler Milli Maçı Konteyner Kentte İzledi

Hatay'da depremzede vatandaşlar, konteyner kente kurulan dev ekranda milli maç heyecanını yaşadılar. Müsabakanın galibiyetle sona ermesiyle afetzede vatandaşlar coşkulu dakikalar yaşadılar. Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmesi, depremzede vatandaşlara moral oldu. Maçı izleyenler arasında çocuklara da yiyecekler ve dondurmalar ikram edildi.

18.06.2024 23:04
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Hatay'da depremzede vatandaşlar, konteyner kente kurulan dev ekranda milli maç heyecanını yaşadılar. Müsabakanın galibiyetle sona ermesiyle afetzede vatandaşlar coşkulu dakikalar yaşadılar.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı ilk maçında, Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede vatandaşlar, milli maçı konteyner kente kurulan dev ekranda takip etti. Koltukları dolduran depremzede vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadılar. Asrın felaketinin ardından uzun zaman sonra sevinç dolu maç izleme keyfi yaşayan depremzede vatandaşlar, moral depoladı. Zorlu karşılaşmayı A Milli Takım'ın kazanmasından dolayı vatandaşlar ve çocuklar, heyecan dolu anlar yaşadılar.

"Bu etkinlik çok güzel ve eğlendik"

Türkiye maçında büyük heyecan yaşadıklarını ifade eden Cahit Ergüç, "Maç çok güzeldi ve eğlendik. Heyecan yaşadık. Maç 3- 1 yendik. Bu şampiyonluk bizim. İnşallah kimseye vermeyeceğiz. Burada yiyecekler ve dondurma dağıtıldı. Bu etkinlik çok güzel ve eğlendik" dedi.

"Maçı hep beraber izlediğim için çok mutluyum"

Maçı dev ekrandan izleyen Mehmet Şafak ise, "Burada Türkiye - Gürcistan maçı izledik. Maçı hep beraber izlediğim için çok mutluyum. Herkes coşkuluydu. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Depremzede çocuklar için maç süresince, çocuklara yiyecekler ve dondurmalar ikram edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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