DEPSAJ ve Beykoz 35-35 Berabere

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında DEPSAJ Enersi As ile Beykoz Belediyespor 35-35 berabere kaldı.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 16-15 önde tamamladı. Dengeli geçen maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip eşitliği sağladı ve müsabaka 35-35 berabere sona erdi.
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