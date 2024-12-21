Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında DEPSAŞ Enerji As, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 42-30 yendi.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-13 önde tamamladı.
Sahadan 42-30 galip ayrılan DEPSAŞ Enerji As, bu sezon 10. galibiyetini elde etti.
Son Dakika › Spor › DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz'i Farkla Yendi - Son Dakika
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