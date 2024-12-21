DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz'i Farkla Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz'i Farkla Yendi

DEPSAŞ Enerji As, 15. hafta maçında Köyceğiz Belediyespor'u 42-30'la geçerek 10. galibiyetini aldı.

21.12.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında DEPSAŞ Enerji As, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 42-30 yendi.

Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-13 önde tamamladı.

Sahadan 42-30 galip ayrılan DEPSAŞ Enerji As, bu sezon 10. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Enerji, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz'i Farkla Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
17:24 Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı
15:58 Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:44 Maya Diab’a Günay’da yoğun ilgi Orta Doğu’nun ikonu Günay’da hayran bıraktı Maya Diab'a Günay'da yoğun ilgi! Orta Doğu'nun ikonu Günay'da hayran bıraktı!
20:39 El var mı, yok mu Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi El var mı, yok mu? Fenerbahçe bu pozisyonda penaltı bekledi
20:29 Dusan Tadic, Fenerbahçe’ye veda eder gibi konuştu Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye veda eder gibi konuştu
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 18:48:52. #1.12#
SON DAKİKA: DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz'i Farkla Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.