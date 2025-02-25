Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt - Son Dakika
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Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan\'dan, Şahan Gökbakar\'a yanıt

Galatasaraylı Şahan Gökbakar, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun ''maymun gibi zıplama'' söylemine tepki gösterdi. Gökhan Özoğuz, bu duruma kayıtsız kalmadı ve Gökbakar'a yanıt verdi. Özoğuz, ''Maymun gibi zıplama'' söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz dedi.

25.02.2025 15:03
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri, Galatasaray tarafından ırkçı söylem olarak değerlendirilerek yargıya taşınmak istendi. Sarı-kırmızılı kulüp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA'ya şikâyette bulunacağını duyurdu.

ŞAHAN'DAN MOURINHO'YA TEPKİ GELDİ

Tüm bu yaşananların ardından Galatasaraylı Şahan Gökbakar, derbideki bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesine yönelik; "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" diyen Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Ünlü komedyen, Türkiye Futbol Federasyonu'nu X hesabından etiketleyerek; "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu" diyen Mourinho ya ceza vermeyi düşünür müsünüz? @TFF_Org" mesajını yazdı.

Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Fenerbahçeli olduğu bilinen Gökhan Özoğuz da Şahan Gökbakar'a, "Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? "Maymun gibi zıplama" söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana - avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz" sözleriyle yanıt verdi.

Şahan Gökbakar, Gökhan Özoğuz, Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Athena, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi bitti ama gerilim tavan! Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cocukluk askimsin:
    kes lan gokhan bu senede şampiyon Galatasaray... 99 15 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    uğur dundari Athena gokhani dar agacinda bile opecegiz biz kanaryayi 61 4 Yanıtla
  • celal ödemiş:
    Bu portakal kafalı çocuk pozisyona girmediğimiz gibi yorum yaparken utanmamışta :)) İlk yarısı 3-1 biten maçın ikinci yarısı 0-0 bitti . Pozisyona gelince sanırsın ananasbahçe 20 poziyona girdi :))) La turunçgil sen 1 pozisyon için mi bu kadar mutlu oldun . la severiz senin bu mutluluğunu ah yavrum sizinde arada sevinmek mutlu olmak hakkınız. :))) 39 4 Yanıtla
  • onur pari:
    Lan kızıl tutku uefa'nın sitesine gir bak. 22 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    Gökhan sana çok güzel bir benzetme yaparım ama işinize geldiği zaman benzetme ceza olmaz diyen sizler işinize gelmediği için bin bir türlü yollara başvurursunuz, tıpkı işinize geldiği zaman hakemlerde insan, işinize gelmediği zaman Yok yapı yok sapı dediğiniz gibi 11 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    veletlik @skim ferat casper çelik vejnak oe leri üst üste goyydum ahahahahah 4 6 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bu cinconlulara laf anlatmaya çalışmak deveye hendek atlatmak dan daha zor.. Alışmışlar tabi imtiyazlı ayrıcalıklı hakemlerle maç kazanmaya algı yaratıp bunun nimetleriyle şampiyonluklar kazanmaya.. Madem o kadar dediğiniz gibi çok başarılısınız Avrupa da neden deplasman galibiyetiniz yok. Tek Bi hedef belirlemişler feneri yenmek yok 25 şampiyonluk yok 5.yıldız gelgelelim hedefte Edirne den ötesi yok ondan sonra da Avrupa fatihi. Avrupa kupası kazanan tek türk takımı olabilirsin ama istikrar yok her sezon oyna oynaya biliyorsan çeyrek final yarı final bizde görelim. 2 5 Yanıtla
  • Tosbaa:
    Çocukluk aşkımsın senin A A kafa atarim 2 3 Yanıtla
  • Abdullah Karadağ:
    iki üç çirkef futbolcu emekleri zayi ediyor malesef ve cahillerde hem havlıyor hem zıplıyor, bu ikisinden hangisi Yalan... 2 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    ferudun totenhamı yenen kim? geçen sene kimleri yendik bir bir sayalım mı? 0 0 Yanıtla
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