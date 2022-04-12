Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket - Son Dakika

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından zaferi kutlayan futbolculardan Luiz Gustavo'ya takım arkadaşı tarafından yapılan hareket tepki çekti.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sahanın ortasında sevinç yumağı oluşturan arkadaşlarının arasına katılmak isteyen Luiz Gustavo, Fenerbahçeli bir futbolcu tarafından itildi. Bu futbolcunun Nazım Sangere olduğu iddia edilirken, sosyal medyada bazı taraftarlar duruma tepki gösterdi. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar ise Nazım Sangare'nin Luiz Gustavo'ya sadece şaka yaptığı görüşünde birleşti.