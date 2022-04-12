Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket - Son Dakika
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Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket

12.04.2022 18:23
Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından zaferi kutlayan futbolculardan Luiz Gustavo'ya takım arkadaşı tarafından yapılan hareket tepki çekti. Sarı-lacivertli bir futbolcunun, orta sahada yumak olan arkadaşlarına katılmak için hareketlendiği sırada Luiz Gustavo'yu itmesine tepki yağdı. Sarı-lacivertli bir çok taraftar ise bunun şakalaşmak maksadıyla yapıldığını belirtti.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından zaferi kutlayan futbolculardan Luiz Gustavo'ya takım arkadaşı tarafından yapılan hareket tepki çekti.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sahanın ortasında sevinç yumağı oluşturan arkadaşlarının arasına katılmak isteyen Luiz Gustavo, Fenerbahçeli bir futbolcu tarafından itildi. Bu futbolcunun Nazım Sangere olduğu iddia edilirken, sosyal medyada bazı taraftarlar duruma tepki gösterdi. Sarı-lacivertli bazı taraftarlar ise Nazım Sangare'nin Luiz Gustavo'ya sadece şaka yaptığı görüşünde birleşti.

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