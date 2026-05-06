Derbide Dezenformasyona Karşı Ortak Mesaj

06.05.2026 03:02
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde futbolcular, dezenformasyonla mücadele için pankart taşıdı.

TÜRK futbolunun kalbinin attığı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, bu kez sadece yeşil sahadaki rekabetle değil, toplumsal farkındalık için atılan anlamlı bir adımla da tarihe geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dezenformasyonla mücadele çalışmaları kapsamında, her iki takımın futbolcuları sahaya anlamlı pankartlarla çıktı.

SAHADA BİRLİK, BİLGİDE DOĞRULUK

Milyonları ekran başına kilitleyen dev maç öncesi seremoniye çıkan ezeli rakipler, el ele vererek dezenformasyonun yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Futbolcuların taşıdığı "YALANA KIRMIZI KART, DOĞRU BİLGİ GÜÇLÜ TOPLUM" ve "ETKİLEŞİME DEĞİL GERÇEĞE İNAN, DEZENFORMASYONA DUR DE" yazılı pankartlar, tribünlerden ve futbolseverlerden alkış ve beğeni topladı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE KAMUOYUNUN ORTAK GÖREVİ

İletişim Başkanlığı'nın 'Dezenformasyonla Mücadele' kampanyası, sporun birleştirici gücüyle sadece stadyumdaki on binlere değil, ekran başındaki milyonlara da dijital çağın en büyük virüsüne karşı önemli bir çağrıda bulundu.

Pankartlarda yer alan mesajlarla, sosyal medyada sadece etkileşim uğruna yayılan asılsız bilgilerin toplumsal güveni ve huzuru zedelediği hatırlatıldı. Algı operasyonlarına, manipülatif içeriklere ve yalan haberlere karşı "toplumsal bağışıklık" kazanmanın önemi vurgulandı. Galatasaray ve Fenerbahçe camialarının bu kritik konuda ortak bir duruş sergilemesi de dezenformasyona karşı mücadelenin tüm toplumu ilgilendiren önemli bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Kaynak: DHA

