Derbide Gedson Fernandes'e tutulan lazerin bedeli ağır oldu - Son Dakika
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Spor

Derbide Gedson Fernandes'e tutulan lazerin bedeli ağır oldu

Derbide Gedson Fernandes\'e tutulan lazerin bedeli ağır oldu

PFDK, Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçında Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutulması nedeniyle 1 milyon 680 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş'a ise küfürlü ve kötü tezahürat nedeniyle 930 bin TL para cezası verildi.

09.05.2025 11:27
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyle ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı.

LAZERİN FATURASI AĞIR OLDU

PFDK, Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçında Gedson'un gözüne lazer tutulması nedeniyle 1 milyon 680 bin TL para cezası verdi. Ayrıca talimatlara aykırı hareket nedeniyle de sarı-lacivertlilere 168 bin tl ceza verildiği açıklandı. Öte yandan Beşiktaş'a küfürlüe ve kötü tezahürat nedeniyle 930 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması suretiyle gerçekleştirdiği saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu KUZEY TRİBÜN M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D-E, KUZEY TRİBÜN D-E, numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 13. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G-H-O bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."

Gedson Fernandes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide Gedson Fernandes'e tutulan lazerin bedeli ağır oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İlker Cem:
    1 milyon 680 bin TL cezayı lazer tutan taraftara kitleyeceksin ki, bir daha böyle sorumsuzluk yaşanıyor mu herkes görsün. Fenerbahçe’nin yerinde olsam, bu bedeli doğrudan o kişiye ödetirim! 91 7 Yanıtla
  • Tuna Han:
    Tayyip baba hiç bir yerden kaçırmaz dolaylı da olsa cebine indirir 34 57 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    Hatayı taraftar yapıyor, Cezayı kulüp yiyor, para federasyona kalıyor , oh ne ala memleket 55 13 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sanki lazer Ali Koç tuttu kim tuttuysa ona ceza veririm kulüp niye ceza alıyor 17 10 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    herşeyi heryeri gören kameralar lazer tutanu goremiyormu yakalayin verin kesilen para cezasını?? 24 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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