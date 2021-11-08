Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

İtalya Serie A'da 12. haftanın en kritik mücadelesinde Milan ve Inter San Siro'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

PERDEYİ HAKAN AÇTI

Inter adına perdeyi 11. dakikada Hakan açtı. Çalan penaltıda topun başına geçen Hakan düzgün bir vuruşla golü attı. Bu golden sonra tepkisiz kalması beklenen Hakan, tam aksi bir hareket yaptı.

SEVİNÇ YAŞADI

Uzun süre Milan forması giyen Hakan, attığı golden sonra sevinç yaşadı. Tribünlere "Sizi duyamıyorum" hareketini yaptı. Arkadaşları da Hakan'ın sevincine ortak oldu. Milan taraftarları, Hakan sezon sonu Inter'e imza atınca formasını yakmıştı.