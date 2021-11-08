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Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket - Son Dakika

Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

08.11.2021 09:51

Milan-Inter derbisi 1-1 bitti. Inter'in tek golünü Hakan Çalhanoğlu attı. Milan taraftarının formasını yaktığı Hakan, attığı golden sonra "Sizi duyamıyorum" anlamına gelen hareketi yaptı.

İtalya Serie A'da 12. haftanın en kritik mücadelesinde Milan ve Inter San Siro'da kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

PERDEYİ HAKAN AÇTI

Inter adına perdeyi 11. dakikada Hakan açtı. Çalan penaltıda topun başına geçen Hakan düzgün bir vuruşla golü attı. Bu golden sonra tepkisiz kalması beklenen Hakan, tam aksi bir hareket yaptı.

Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

SEVİNÇ YAŞADI

Uzun süre Milan forması giyen Hakan, attığı golden sonra sevinç yaşadı. Tribünlere "Sizi duyamıyorum" hareketini yaptı. Arkadaşları da Hakan'ın sevincine ortak oldu. Milan taraftarları, Hakan sezon sonu Inter'e imza atınca formasını yakmıştı.

Derbide eski takımı Milan'a gol atan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket
Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket

İtalya Serie A, San Siro, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket - Son Dakika
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