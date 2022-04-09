Derbide hava 14 derece olacak - Son Dakika
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Derbide hava 14 derece olacak

09.04.2022 12:15
Derbide hava 14 derece olacak

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide, maç saati termometreler 14 dereceyi gösterecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide, maç saati termometreler 14 dereceyi gösterecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Ülker Stadyumu'nda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının 14 derece, nem oranın ise yüzde 71 olacağı belirtildi. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derbide hava 14 derece olacak - Son Dakika


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