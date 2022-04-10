Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan - Son Dakika
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Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan

10.04.2022 10:56
Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan

Fenerbahçe'nin bugün Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Fenerbahçe'nin bugün Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edcek. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Onur Özütoprak olacak.

Bu müsabakanın VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. Bayarslan'a, AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz eşlik edecek. - İSTANBUL

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Volkan Bayarslan, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Derbinin VAR hakemi Volkan Bayarslan - Son Dakika


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