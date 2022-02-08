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Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret - Son Dakika

Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret

08.02.2022 11:45
Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret

Ulus Çınar spor kulübü güreş takımı halinde üçüncü oldu.

Ulus Çınar spor kulübü güreş takımı halinde üçüncü oldu. Takım, derece elde etmenin ardından Ulus Belediye Başkanı Hüseyin Uzun'u makamında ziyaret etti.

Edirne'de düzenlenen büyükler Türkiye güreş şampiyonasında, Grekoromen stilde 65 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Murat Olukman 79 kilogramda Türkiye üçüncüsü Ahmet Erfidan, Serbest stilde 65 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Murat Olukman ve 70 kilogramda Türkiye üçüncüsü Ahmet Erfidan oldu. 35 Kulübün katıldığı şampiyonada takım halinde 3. Olan Ulus Çınar Spor Güreş. takımının sporcuları ile Antrenörler Tolga Karakaya, Gökhan Dumlunun başarıları ilçe merkezinde sevinçle karşılandı.

Edirne'de düzenlenen Büyükler Türkiye güreş şampiyonasından Türkiye 3. Olarak dönen sporcularımız Murat Olukman, Ahmet Erfidan ve Antrenör Tolga Karakaya Belediye Başkanı ve Ulus Çınar spor klüp başkanı Hasan Hüseyin Uzun'u makamında ziyaret ettiler. Başkan sporcuları tebrik ederek, Ulus'umuza bir kere daha bu gururu yaşattıkları için teşekkür etti. - BARTIN

Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret
Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret
Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret
Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret

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Hüseyin Uzun, Güreş, Çınar, Ulus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dereceye giren güreş takımından Başkan Uzun'a ziyaret - Son Dakika Spor


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