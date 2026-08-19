Derin Bartan Altın Madalya Kazandı

Milli yelkenci Derin Bartan, Danimarka'da düzenlenen ILCA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlar kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Aarhus kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 17 yaş altı kategorisinde 15 ülkeden 31 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda üstün bir performans sergileyen Derin Bartan, 17 yaş altı kızlar kategorisinde zirvede yer alarak şampiyon oldu.

Federasyon, genç sporcuyu ve başarısında emeği geçenleri tebrik etti.