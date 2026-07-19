Derin Bartan Avrupa İkincisi

Milli yelkenci Derin Bartan, 2026 ILCA 6 Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Yunanistan'ın Selanik kentindeki şampiyonada mücadele eden Derin Bartan (Yalıkavak Yelken Spor Kulübü), 17 yaş altı kızlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.