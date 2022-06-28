Derin Demirsoy, Global Champions Tour'da birinci oldu - Son Dakika
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Derin Demirsoy, Global Champions Tour'da birinci oldu

28.06.2022 18:52
Derin Demirsoy, Global Champions Tour'da birinci oldu

Milli sporcu Derin Demirsoy, 16 yıl sonra Longines Global Champions Tour'u kazanan ilk Türk oldu.

Milli sporcu Derin Demirsoy, 16 yıl sonra Longines Global Champions Tour'u kazanan ilk Türk oldu.

Longines Global Champions Tour'un 17 - 19 Haziran 2022 tarihleri arasında İsveç'in başkenti Stokholm'de düzenlenen engel atlama yarışmaları kapsamında pazar günü koşulan 1.50 metre yüksekliğindeki Equestrian Stockholm yarışmasında milli sporcu Derin Demirsoy, Elzas isimli atı ile birinci oldu. Zamana karşı koşulan prestijli yarışmayı (Speed Class) 59.92 saniyede hatasız bitirerek birinci olan Demirsoy, Henrick Von Eckermann, Scott Brash, Bertram Allen gibi dünyaca ünlü binicileri geride bırakarak kupanın sahibi oldu ve İstiklal Marşı'nı dinletti.

2006 yılında koşulmaya başlanan ve dünya çapında her yıl düzenlenen 15 tura kadar yarışmadan oluşan bireysel engel atlama gösteri serisi Longines Global Şampiyonlar Turu (LGCT), FEI Engel Atlama Dünya Sıralaması'ndaki en iyi 30 biniciyi bir araya getiriyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derin Demirsoy, Global Champions Tour'da birinci oldu - Son Dakika

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