Derin Deniz Sorguç'tan Avrupa'da Gümüş Madalya

Milli yelkenci Derin Deniz Sorguç, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonun açıklamasına göre, Gizzeria kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Derin Deniz Sorguç, genç kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

Federasyon açıklamasında, "Ülkemize ve federasyonumuza bu büyük gururu yaşatan milli sporcumuz Derin Deniz Sorguç'u ve antrenörü Ivan Doronin tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.