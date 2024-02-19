Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi\'ni ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Merkezde spor, sanat ve değerler eğitimi veriliyor.

19.02.2024 09:59  Güncelleme: 10:04
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ilçeye kazandırdığı Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, spor ve eğitimin merkezi oldu.

Dumluınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çocuklar ve gençlerle bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar'ın da hazır bulunduğu programda gençlere çorba ikramında bulunan Başkan Aygün, hizmete sundukları gençlik ve spor merkezlerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Eğitim ve spora farklı bakış açısı kazandıran Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nde birçok branşlarda spor, sanat ve değerler eğitimi veriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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