Derincespor'un şampiyonları Amasya yolcusu - Son Dakika
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Derincespor'un şampiyonları Amasya yolcusu

20.07.2022 12:38
Derincespor'un şampiyonları Amasya yolcusu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Amasya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda kenti temsil edecek olan Derincespor Kulübü'nün şampiyon tekvandocuları Duru Emin Karak ve Muhammet Çakır'a başarılar diledi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Amasya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda kenti temsil edecek olan Derince spor Kulübü'nün şampiyon tekvandocuları Duru Emin Karak ve Muhammet Çakır'a başarılar diledi.

Derincespor Kulübü, kuruluşunun geçen 1 yıl içerisinde 10 bin 614 kişiye spor yapma imkanı sunarak, önemli başarıya imza attı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kocaeli Tekvando Şampiyonası'nda Duru Emine Karak ve Muhammed Çakır'ın elde ettiği birinciliklerle resmi turnuvalarda ilk şampiyon sporcularını çıkarmayı başaran camiada, bu kez Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. 21 Temmuz Perşembe günü Amasya'da başlayacak ve bir hafta boyunca devam edecek olan Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda mücadele verecek olan Duru Emine Karak ve Muhammed Çakır, yolculuk öncesi ilçedeki son antrenmanlarını yaptı.

Yenikent Mahallesi'nde yer alan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen antrenmanı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Derincespor Başkan Yardımcısı Işıl Bozca ve Derince Belediyesi Meclis Üyesi Yasin Kayı ile birlikte takip ederek, zorlu şampiyona öncesi sporculara başarılar diledi. Spora ve gençliğe desteklerinin her zaman devam edeceğini belirten Başkan Aygün, Duru Emine Karak ve Muhammed Çakır'ın Kocaeli'de sergilediği başarıları, Türkiye Şampiyonası'nda da sürdüreceğine inandığını ifade etti. Şampiyonada Kocaeli'yi temsil edecek olan sporcular Muhammet Çakır 40 kg minik erkekler, Duru Emine Karak ise 57 kg minik bayanlar kategorilerinde mücadele verecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Derincespor, Türkiye, Amasya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derincespor'un şampiyonları Amasya yolcusu - Son Dakika

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