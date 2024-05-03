Dersimspor, Hacılar Erciyesspor maçına gelmeyecek - Son Dakika
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Dersimspor, Hacılar Erciyesspor maçına gelmeyecek

Dersimspor, Hacılar Erciyesspor maçına gelmeyecek

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor'un bu hafta konuk edeceği Dersimspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle maça gelmeme kararı aldı. Bu durumda Hacılar Erciyesspor, müsabakayı 3-0 hükmen kazanacak ve 3 puanı hanesine yazdırmış olacak.

03.05.2024 08:42  Güncelleme: 08:44
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor ile Dersimspor arasındaki müsabaka, konuk takımın Kayseri'ye gelmeyeceğini bildirmesinden ötürü oynanmayacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor'un bu hafta konuk edeceği Dersimspor, Kayseri'ye gelmeme kararı aldı. Ligin tamamlanmasına 2 hafta kala, hedefine ulaşamayan iki ekibin mücadelesi şeklinde geçecek maça, ekonomik sıkıntıları sebep gösteren Dersimspor, Pazar günü oynanacak maça gelmeyeceği yönündeki kararını futbol federasyonuna bildirdi.

Dersimspor Kulübü, maddi imkanların olmadığından ötürü Kayseri'ye gelmeyeceklerini ve Hacılar Erciyesspor maçına çıkamayacaklarını deklare etti. Yozgat Bozokspor yenilgisi sonrasında Bölgesel Amatör Lig'e veda etmesi kesinleşen Hacılar Erciyesspor, rakibi sahaya çıkmayacağı için müsabakayı 3-0 hükmen kazanmış olacak ve 3 puanı hanesine yazdırmış olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Hacılar, Ekonomi, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dersimspor, Hacılar Erciyesspor maçına gelmeyecek - Son Dakika

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