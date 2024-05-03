Dersimspor, Hacılar Erciyesspor maçına gelmeyecek

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor ile Dersimspor arasındaki müsabaka, konuk takımın Kayseri'ye gelmeyeceğini bildirmesinden ötürü oynanmayacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta bulunan Hacılar Erciyesspor'un bu hafta konuk edeceği Dersimspor, Kayseri'ye gelmeme kararı aldı. Ligin tamamlanmasına 2 hafta kala, hedefine ulaşamayan iki ekibin mücadelesi şeklinde geçecek maça, ekonomik sıkıntıları sebep gösteren Dersimspor, Pazar günü oynanacak maça gelmeyeceği yönündeki kararını futbol federasyonuna bildirdi.

Dersimspor Kulübü, maddi imkanların olmadığından ötürü Kayseri'ye gelmeyeceklerini ve Hacılar Erciyesspor maçına çıkamayacaklarını deklare etti. Yozgat Bozokspor yenilgisi sonrasında Bölgesel Amatör Lig'e veda etmesi kesinleşen Hacılar Erciyesspor, rakibi sahaya çıkmayacağı için müsabakayı 3-0 hükmen kazanmış olacak ve 3 puanı hanesine yazdırmış olacak. - KAYSERİ