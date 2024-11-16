Derya Karadağ Türkiye Rekoru Kırdı

Milli sporcu Derya Karadağ, İtalya'da düzenlenen Buz Pateni Kısa Kulvar Gençler Dünya Kupası'nda Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Derya Karadağ, Bormio kasabasında düzenlenen organizasyonda mücadele etti.
Kadınlar 500 metrede 46.598'lik derecesiyle organizasyonda çeyrek finale kalan Derya, Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.
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