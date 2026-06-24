Deschamps, Annesinin Vefatından Dolayı Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
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Deschamps, Annesinin Vefatından Dolayı Takımdan Ayrıldı

24.06.2026 00:32
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Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Deschamps'ın annesinin vefatı nedeniyle maçta olmayacağını açıkladı.

Fransa Futbol Federasyonu, annesi vefat eden Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın, Dünya Kupası'nda Norveç ile oynanacak grup maçında takımın başında olmayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takım Teknik Direktörü, salı sabahı annesinin vefat haberini almanın derin üzüntüsünü yaşadı. Deschamps, cenaze törenine katılmak üzere Fransa'ya dönecek." bilgisi verildi.

Deschamps'ın ABD'ye dönüşüne kadar takımı yardımcısı Guy Stephan'ın çalıştıracağı belirtilen açıklamada, "Bu son derece acı verici dönemde, teknik direktörümüze ve ailesine büyük güç ve sabır diliyor, federasyon bünyesindeki herkesin desteğinin kendileriyle olduğunu belirtmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

I Grubu'nda 6 puanla lider durumdaki Fransa, son maçında aynı puana sahip Norveç ile 26 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA

Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deschamps, Annesinin Vefatından Dolayı Takımdan Ayrıldı - Son Dakika

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