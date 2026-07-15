Deschamps: 'Maksimum seviyede oynayamadık' - Son Dakika
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Deschamps: 'Maksimum seviyede oynayamadık'

15.07.2026 01:33
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Fransa'nın teknik direktörü Deschamps, İspanya'ya yenildikleri maçta hatalar ve eksiklere dikkat çekti.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, İspanya'ya karşı maksimum seviyede oynayamadıklarını ve daha fazla hata yaptıklarını söyledi.

Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İspanya'nın güçlü olduğu aşikar, bunu kanıtladılar da. Biz ise biraz seviyenin altındaydık. Hatalar yaptık. Şimdiye kadar yaptıklarımızdan daha fazla teknik hata yaptık." dedi.

Savunma oyuncusu Saliba'nın sakatlığının ve Rabiot'un sarı kart görmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten deneyimli teknik adam, "Böyle bir takıma karşı böyle bir maçta maksimum seviyede olmanız gerekir ve Fransa takımı bu akşam o seviyede değildi. Tabii ki hayal kırıklığı var, oyuncular soyunma odasında biraz çökmüş durumdaydı ve bunu anlıyorum. Hırs vardı, mücadeleci bir grup vardı, bu yüzden burada durmak can yakıyor." diye konuştu.

Deschamps, hakemin yönetimiyle ilgili soruya, "Şimdi bu konuya girmeyeceğim. En nihayetinde size bir soru sorayım, dördüncü ve beşinci hakemler üst düzeydeydi çünkü onlarla konuşabildim. Onlar da benimle aynı şeyi görüyorlardı. Şimdi size soruyorum, kendim cevaplamayacağım, kaybettik diye sürekli ağlayan biri gibi görünmek de istemiyorum. Bu hakem, bir Dünya Kupası yarı finalini yönetecek seviyede miydi? İsterseniz buna siz cevap verin. Ben cevap vermeyeceğim." yanıtını verdi.

Fransa Milli Takımı ile son maçına çıkan Deschamps, kariyer planlamasıyla ilgili soru üzerine, "Şu an bunun zamanı değil. Milli takımla bu dünya şampiyonluğu seviyesine gelmek için yaptıklarımızdan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Fransa Milli Takımını 2018'de, ayrıca 4 yıl önceki finalde en üst seviyede tutmaktan dolayı. Bu iş böyle. Bir futbolcu olarak da çok mutlu anlar yaşama şansına sahip oldum. Bugün çok mutlu bir an değil ama yaşanan her şeyi unutmadan yenilgiyi kabul etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Deschamps: 'Maksimum seviyede oynayamadık' - Son Dakika

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