Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

Dev bir gelirden oldular! Galatasaray\'da kaçan balık büyük
19.03.2026 09:16
Şampiyonlar Ligi'nde sezon başından bu yana 53.5 milyon euroluk gelir elde eden Galatasaray, Liverpool'a kaybederek kasasını doldurma fırsatını kaçırdı. Avrupa'ya veda eden Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde kazanacağı 12.5 milyon euroluk geliri kasasına koyamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile oynadığı kritik mücadeleden istediği sonucu alamayarak Avrupa defterini kapattı. Sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ciddi bir ekonomik kazanç fırsatını elinin tersiyle itmiş oldu.

KASAYA GİREN TOPLAM TUTAR: 53.5 MİLYON EURO

Sezon başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performans, yayın gelirleri, katsayı payı ve ayak bastı parasıyla önemli bir bütçe oluşturan Galatasaray, şu ana kadar toplamda 53.5 milyon euro geliri garantilemişti. Ancak Liverpool karşısında alınan yenilgi, bu rakamın daha da artmasına engel oldu.

12.5 MİLYON EUROLUK KAYIP

Sarı-kırmızılı ekip, eğer Liverpool'u elemeyi başarsaydı dev bir primin daha sahibi olacaktı. Galatasaray'da bir üst tura yükselme ödülü olan 12.5 milyon euro, elenme sonrası İngiltere'de bırakıldı. Toplam geliri 66 milyon euro bandına çıkarma şansını yitiren Aslan, Avrupa arenasından mali anlamda buruk ayrıldı.

Son Dakika Spor Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük - Son Dakika

SON DAKİKA: Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük - Son Dakika
