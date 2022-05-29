Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid - Son Dakika
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Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

29.05.2022 00:25
Dev final nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Real Madrid

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te Stade de France'da oynanan mücadeleyi kazanan İspanyol devi, 14. kez Devler Ligi kupasını müzesine götürme başarısı gösterdi.

Real Madrid ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Stade de France'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 1-0 kazanarak, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında 14. kez şampiyonluğa ulaştı.

BENZEMA, VAR'A TAKILDI

Maça oldukça etkili başlayan Liverpool geliştirdiği etkili ataklarda Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'yı geçemedi. Dakikalar geçtikçe oyuna dengeyi getiren İspanyol devi, 43. dakikada Benzema ile golü buldu ancak VAR ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

COURTOIS TUTTU, VINICIUS JUNIOR ATTI

İkinci yarıya Liverpool yine etkili başlarken Real Madrid'de 59. dakikada Vinicius Junior sahneye çıktı. Brezilyalı yıldız takımını finalde 1-0 öne geçirerek maçın bitmesine 30 dakika kala takım arkadaşlarını rahatladı. Karşılaşmanın 75. dakikasından sonra ise adeta Liverpool fırtınası yaşandı. Salah, Mane ve Jota ile sayısız gol fırsatı yakalayan Kırmızılar, Courtois'yı geçemedi. Real Madrid mücadeleyi 1-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde kupaya ulaşırken, Belçikalı kaleci bu zaferin en büyük mimarı oldu.

REAL MADRID, 14. KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI KALDIRDI

İspanyol devi Real Madrid, Liverpool'u 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını 14. kez müzesine götürdü ve kendisine ait olan rekoru geliştirdi.

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