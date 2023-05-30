Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Aslan, bitime 2 hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu Eryaman Stadı'nda garantiledi.
2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan ve 23'üncü kez ipi göğüsleyen Galatasaray, 200 milyon liralık geliri de kasasına koydu.
Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi de yenmesi durumunda 33.4 milyonluk galibiyet, 2.3 milyon liralık beraberlik ödülünü kazanacak. Galatasaray, Süper Lig'in 'ayak bastı' parası olarak 33,4 milyon lira ve 69 milyon lira performans primi sahibi oldu. Sarı-Kırmızılı takım 33,2 milyon lira şampiyonluk primi, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti.
Son Dakika › Spor › Şampiyon Galatasaray'ın kasasına dev gelir! Rakam dudak uçuklatıyor - Son Dakika