Dev golcü Onuachu resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti - Son Dakika

Dev golcü Onuachu resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti

Son Güncelleme: 11.09.2023 16:10

Trabzonspor, Southampton'dan 2.01'lik dev golcü Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı bildirimde, ''Anlaşmaya göre Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1 milyon 500 bin avro iki taksit halinde ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 1 milyon 742 bin 500 avro garanti ücret ödenecektir.'' ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Kulübü, İngiltere'nin Southampton Kulübünden Nijeryalı golcü oyuncu Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

ONUACHU'NUN MALİYETİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1 milyon 500 bin avro iki taksit halinde ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 1 milyon 742 bin 500 avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dev golcü Onuachu resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dev golcü Onuachu resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti - Son Dakika
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