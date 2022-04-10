Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı! - Son Dakika
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Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!

10.04.2022 19:41
Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesi "Kendi oyunumuzu oynayacağız. Disiplini olacağız. Taraftarın da sabırlı olması lazım. Bizleri desteklemelerini istiyoruz. Bunun için geldiler. Kendimize yakışır mücadeleyle kazanmak istiyoruz. İnşallah başarırız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'la karşılaşıyor. Dev derbi öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"TARAFTARIMIZIN MÜTHİŞ DESTEĞİYLE KAZANMAK İSTİYORUZ"

Buralara gelmek kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hep beraber, birbirimize olan saygımızla birlikte çok iyi çalışarak buraya geldik. Çok önemli bir maçımız var. Derbinin favorisi yoktur. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız. Hafta başından beri taraftarlarımıza sabırlı olmalarını söylüyorum. Disiplinli oynayacağız. Kazanmak için sahada olacağız. Taraftarlarımızın müthiş desteğiyle kazanmak istiyoruz. Tüm planlarımız bu yönde. Karşımızdaki de Galatasaray. Önemli bir derbi. Derbiler iz bırakır her zaman. İyi futbolla tüm taraftarlarımıza, tüm camiamıza iyi bir iz bırakarak maçı tamamlamak istiyoruz.

"TARAFTARIN SABIRLI OLMASI LAZIM"

Derbiler ezelden beri gelen rakibimiz. Onlar bizsiz, biz onlarsız olamayız. Aynı şehrin iki büyük takımı. Kendi evimizde oynuyoruz. Bu maçların bir favorisi yoktur. Biz iyi hazırlandık. Takımıma güveniyorum. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Disiplini olacağız. Taraftarın da sabırlı olması lazım. Bizleri desteklemelerini istiyoruz. Bunun için geldiler. Kendimize yakışır mücadeleyle kazanmak istiyoruz. İnşallah başarırız.

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Son Dakika Spor Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı! - Son Dakika


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