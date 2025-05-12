Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler

İtalya Serie A'nın 36. hafta maçında Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile Claudio Ranieri yönetimindeki Roma karşı karşıya geldi. Grewiss Stadyumu'nda oynanan zorlu maçı Atalanta 2-1 kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ademola Lookman ve 76. dakikada Ibrahim Sulemana kaydetti. Roma'nın tek golü 32. dakikada İtalyan orta saha Bryan Cristante'den geldi.

19 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu skorla birlikte Atalanta, üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 71'e yükseltti. Ligde 19 maç sonra kaybeden Roma ise 63 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Atalanta, Genoa deplasmanına gidecek. Roma, sahasında Milan'ı ağırlayacak.