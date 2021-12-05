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Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Açıklaması - Son Dakika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Açıklaması

05.12.2021 09:01
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Açıklaması

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyespor'un evinde kazandığı Hatayspor maçını tribünden takip etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediyespor'un evinde kazandığı Hatayspor maçını tribünden takip etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Zorlu geçen müsabaka sonunda rakibi Hatayspor'u 3-2 mağlup eden Develi Belediyespor üst üste yedinci galibiyetini aldı. Develi Belediyespor ile Hatayspor voleybol maçını tribünden izleyerek Develi Belediyespor'u yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Cabbar, "Tüm teknik ekibi ve oyuncularımız tebrik ediyorum galibiyeti kazanmamızda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Develi Belediyesi olarak Develi'de sporun her branşına destek verdik bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Develi Belediyesporumuza verdiğimiz emekleri her hafta sahada görmek bizleri ziyadesiyle çok mutlu ediyor. Çekişmeli geçen karşılaşmada gülen taraf biz olduk. Rakiplerimiz ile bu zamana kadar nasıl sporun ruhuna uygun, centilmen bir şekilde mücadele ettiysek bundan sonra ki maçlarımızda da galip gelerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar karşılaşma öncesinde günün anısına Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulüp yöneticileri ve oyuncularına Türk Bayrağı motifli halı hediye etti. - KAYSERİ

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Açıklaması
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu, Mehmet Cabbar, Hatayspor, Develi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Açıklaması - Son Dakika Spor


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