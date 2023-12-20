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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor geride kalan 12. hafta sonunda 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Develi Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Hüseyin Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Hocamıza takımımıza katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ
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