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Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, 12. hafta sonunda 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Kulüp, başantrenör Hüseyin Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı
20.12.2023 - 10:03,
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor geride kalan 12. hafta sonunda 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. Develi Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Hüseyin Koç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Hocamıza takımımıza katkı ve emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Develi Belediyespor, başantrenör Hüseyin Koç ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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