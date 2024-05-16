Develigücü, ikinci yarıdaki performansı ile ligde kalmayı başardı - Son Dakika
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Spor

Develigücü, ikinci yarıdaki performansı ile ligde kalmayı başardı

Develigücü, ikinci yarıdaki performansı ile ligde kalmayı başardı

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Develigücü, ikinci yarıdaki performansıyla ligde kalmayı başardı. Başkan İbrahim Öztürk, 'Zoru başardık' dedi. Develigücü, ikinci yarıda oynadığı maçlar sonrasında 47 puana erişerek ligi 3. sırada tamamladı. Önümüzdeki sezon da BAL vizesi alan Develigücü, başarı çıtasını yükseltmek istiyor.

16.05.2024 18:03
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Develigücü, ikinci yarıdaki performansı ile ligde kalmayı başardı. Başkan İbrahim Öztürk, "Zoru başardık" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta ilk yarıyı 19 puanla tamamlayarak Hacılar Erciyesspor'un 5 puan gerisinde kalan Develigücü, ikinci yarıdaki performansı ile kümede kalmayı başardı. İkinci yarıda oynadığı maçlar sonrasında 47 puana erişen ve rakibinin 7 puan önüne geçen Kırmızı siyahlılar, ligi 3. sırada tamamladı.

Önümüzdeki sezon da BAL vizesi alan Develigücü, başarı çıtasını yükseltmek istiyor. Develigücü başkanı İbrahim Öztürk, "26 hafta süren sezonda sıkıntı bir çok maça çıktık. Sonuç itibariyle topladığımız 47 puanla sezonu 3.sırada tamamladık. Önemli olan Hacılar Erciyesspor'un önünde yeralmaktı. Bunu da başardık, zoru başardık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İbrahim Öztürk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Develigücü, ikinci yarıdaki performansı ile ligde kalmayı başardı - Son Dakika

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