Develigücü\'nden Forvet Takviyesi

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develigücü, forvet hattına takviye yaptı. Kırmızı-siyahlılar, İnkılapspor'un forveti Ali Güzel'i renklerine bağladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü kadrosuna bir isim forvet kattı. Bölgesel Amatör Lig 10. Grup lideri İnkılapspor'da forma giyen Ali Güzel ile anlaşma sağlandı. Ligin ilk yarısında İstanbul ekibinde top koşturan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, kalan 8 haftada Develigücü için ter dökecek. 1993 doğumlu olan Ali Güzel, ligin geride kalan bölümünde 20 müsabakada görev yaparken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

İnkılapspor, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ali Güzel ile yolların ayrıldığını ve kendisine yeni kulübünde başarılar dilediğini duyurdu. - KAYSERİ