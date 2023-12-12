Develigücü SK, Hekimhan Belediyespor\'u 6-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 9. haftada oynanan maçta Develigücü SK, evinde zayıf rakibi Hekimhan Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Erhan Şahin, Furkan Ogün Emir, Gökhan Deniz Paçacı
Develigücü SK: Osman Kuş, (Mustafa Aslan dk. 46), Hasan Hüseyin Alkan, Hamza Şahbaz, Yakup Can Yazgan, Osman Can Çötür, (Ahmet Canpolat dk. 56), Resul Ekrem Turhan, Ahmet Özdemir, (Hacı Ömer Uzan dk. 68), Mahmut Şeker, Süleyman Öztürk, Onur Han Ünal, (Eray Akyol dk. 46), Emre Özden, (Ali Ateş dk. 46)
Hekimhan Belediyespor: Oğuzhan Şatır, Mehmet Enes Akduman, Serkan Yılmaz, (Mustafa Çelik dk. 84), Serkan Taner, Yusuf Kenan İsimbay, Yusuf Gültekin, (Tayyip Eren Aşıcı dk. 46), Uğur Mert Tanrıverdi, (Berkan Özer dk. 89 Melik Sıddık Herdili, Samet Arslan, (Alperen Kılıç dk. 52), Muhammed Bilal Barman, Halil Can Çoban
Goller: Emre Özden (dk. 3,21,23), Ahmet Özdemir (dk. 52), Eray Akyol (dk. 56), Süleyman Öztürk (dk. 74) (Develigücü SK)
Sarı Kartlar: Resul Ekrem Turhan, Mahmut Şeker (Develigücü SK), Serkan Taner (Hekimhan Belediyespor)
Kırmızı Kart: Muhammed Bilal Barman (dk. 25) (Hekimhan Belediyespor) - KAYSERİ
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