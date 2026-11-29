Develigücü Spor, Kayseri Atletikspor'a 8-2 mağlup olarak 3 puanı kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 6. haftasında Develigücü Spor, Kayseri Atletikspor'a 8-2 yenilerek sahadan ayrıldı. Kayseri Atletikspor bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırırken Develigücü Spor'un golleri Arda İlhan'dan geldi.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 6. haftasında Kayseri Atletikspor rakibi Develigücü Spor Kulübü'nü 8-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Dilber Sıla Başıaçık, Ersin Öztürk, Muhammet Acar
Kayseri Atletikspor: Fazlı Güner, Ahmet Özdemir, Yusuf Tolu, Yusuf Kenan Karabulut, Emre Tunahan Gürbüz, Suha Çetin, Furkan Batar, Emre Ateş, Utku Berat Sezer, Alperen Güler, Armağan Malik Çelik
Develigücü SK: Onur M. Karaarslan, Mehmet Bayram, Yaşar Çam, Ali Bayram, Halil İbrahim Arslan (Mehmet Kurtuluş dk. 46), Mükremin Bayrak, Talha Çoban, Batuhan Hidayetoğlu, Furkan Acar (Arda İlhan dk. 46), Burak Çalış, Resul Uğuz
Goller: Yusuf Kenan Karabulut (dk. 1, dk. 7, dk. 27, dk. 63), Alperen Güler (dk. 19) Armağan Malik Çelik (dk. 36), Suha Çetin (dk. 45+2, dk. 68) (Kayseri Atletikspor), Arda İlhan (dk. 77, dk.79) (Develigücü SK)
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