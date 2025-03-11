Develigücü, Zengenspor Galibiyetiyle 4. Sıraya Yükseldi - Son Dakika
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Develigücü, Zengenspor Galibiyetiyle 4. Sıraya Yükseldi

Develigücü, Zengenspor Galibiyetiyle 4. Sıraya Yükseldi

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Develigücü, sahasında Zengenspor'u 2-1 yenerek puan tablosunda 4. sıraya yükseldi. Kırmızı-siyahlılar, Play-Off grubuna yükselme hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet aldı.

11.03.2025 13:07  Güncelleme: 13:08
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Türkiye 3. Lig ekiplerinden Develigücü, sahasında kazandığı Zengenspor maçı sonrasında puan tablosunda 4. sıraya yükseldi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü, haftayı Zengenspor galibiyeti ile noktalayarak bir basamak yükseldi. Kilis Belediyespor'un açık ara liderliğini sürdürdüğü grupta ikinci veya üçüncü olarak Play-Off grubuna yükselmeyi hedef seçen kırmızı-siyahlı ekipte yüzler gülüyor.

Kırmızı-siyahlılar, geride kalan hafta sonu oynadığı Zengenspor maçında Resul Ekrem Turhan'ın 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmiş ve ilk yarıyı bu sonuçla noktalamıştı. Maçın 57. dakikasında İbrahim Orhan'ın golüne engel olamayarak skor üstünlüğünü kaçıran Develigücü, dakikalar 90'ı gösterirken Osman Cebeci'nin golü ile öne geçip maçı 2-1 kazanan taraf olmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Develigücü, Zengenspor Galibiyetiyle 4. Sıraya Yükseldi - Son Dakika

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