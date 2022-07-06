Develispor daha önce dış transferde Çınar Belediyespor'dan Mehmet Şahin , Beykoz 1908 Spor'dan Muhammet Utkucu, Bölmespor'dan İsmail Yalçınkaya, Şile Belediyespor'dan Berk Akdemir ve Talasgücü Belediyespor'dan Mustafa Aslan ile anlaşmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Develispor 5 oyuncu ile anlaştı - Son Dakika

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