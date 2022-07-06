Develispor 5 oyuncu ile anlaştı - Son Dakika
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Develispor 5 oyuncu ile anlaştı

06.07.2022 10:56
Develispor 5 oyuncu ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Develispor, dış transferde 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Develispor, dış transferde 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sebahattin Tekin'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını devam ettiren Develispor, 5 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Kırmızı siyahlılar dış transferde Bağlumspor'dan Alper Ataklı, Denizlispor'dan Ferhat Erdoğan, Burhaniye Belediyespor Özgür Meriç Gayretli, 12 Bingölspor'dan Mehmet Sait Ulucan ve İzmirspor'dan Murat Atalık'ı kadrosuna kattı.

Develispor daha önce dış transferde Çınar Belediyespor'dan Mehmet Şahin, Beykoz 1908 Spor'dan Muhammet Utkucu, Bölmespor'dan İsmail Yalçınkaya, Şile Belediyespor'dan Berk Akdemir ve Talasgücü Belediyespor'dan Mustafa Aslan ile anlaşmıştı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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