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Develispor'da hedef 3 puan - Son Dakika

Develispor'da hedef 3 puan

19.02.2022 11:09
Develispor'da hedef 3 puan

Develispor yarın oynayacağı Kayseri Emar Grup FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Develispor yarın oynayacağı Kayseri Emar Grup FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Develispor ligin 12. haftasında Kayseri derbisinde Kayseri Emar Grup FK'ye konuk olacak. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında oynadığı Kayseri derbisinde lider Talasgücü Belediyespor'u 3-1 mağlup eden kırmızı siyahlılar yarın oynayacağı zorlu maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyor. Kayseri Emar Grup FK, maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Develispor'da hedef kazanarak üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Geride kalan 11.hafta sonunda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Develispor 18 puanla 4.sırada yer alıyor.

Yarın Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan Kayseri Emar Grup FK ile Develispor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Zorlu doksan dakikada Enes Ahi düdük çalacak. Ahi'nin yardımcılıklarını Özcan Şimşek ve Erkan İlbak görev yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Berkan Göktürk Beltekin. - KAYSERİ

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Amatör Lig, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Develispor'da hedef 3 puan - Son Dakika
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