Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

16.02.2026 11:07
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off turu maçları yarın akşam başlayacak, 18 Şubat’ta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Play-off turunun en dikkat çeken mücadelelerinden birinde Galatasaray, sahasında İtalyan devi Juventus’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu aşamasında yarın ve 18 Şubat Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

ASLAN JUVENTUS'U KONUK EDİYOR

Galatasaray, bu turda karşılaşacağı İtalya temsilcisi Juventus ile ilk maçı yarın saat 20.45'te evinde oynayacak.

"Devler Ligi"nde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:"

Yarın:

  • 20.45 Galatasaray-Juventus (İtalya)
  • 23.00 Monaco (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)
  • 23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Atalanta (İtalya)
  • 23.00 Benfica (Portekiz)-Real Madrid (İspanya)

18 Şubat Çarşamba:

  • 20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Newcastle United (İngiltere)
  • 23.00 Club Brugge (Belçika)-Atletico Madrid (İspanya)
  • 23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Inter (İtalya)
  • 23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
  • Karşılaşmaların rövanşı, 24-25 Şubat'ta yapılacak.
Kaynak: AA

