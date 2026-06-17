Devler Ligi'nde ilginç tablo! Gornik Zabrze'nin değeri Kerem Aktürkoğlu'na yetişemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Devler Ligi'nde ilginç tablo! Gornik Zabrze'nin değeri Kerem Aktürkoğlu'na yetişemiyor

Devler Ligi\'nde ilginç tablo! Gornik Zabrze\'nin değeri Kerem Aktürkoğlu\'na yetişemiyor
17.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Gornik Zabrze'nin kadro değeri dikkat çekti. Polonya ekibinin toplam piyasa değeri 24 milyon euro seviyesinde bulunurken, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu'nun değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen Gornik Zabrze'nin kadro değeri futbol kamuoyunda dikkat çekti. Polonya temsilcisinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 24 milyon euro olduğu belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri ise 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Gornik Zabrze'nin toplam kadro değerine oldukça yakın olmasıyla dikkat çekti.

Devler Ligi'nde ilginç tablo! Gornik Zabrze'nin değeri Kerem Aktürkoğlu'na yetişemiyor

DEV FARK ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rakiplerinden biri olan Gornik Zabrze'nin ekonomik gücü ile Süper Lig devlerinin kadro değerleri arasındaki fark da bir kez daha gözler önüne serildi. Tek bir oyuncunun piyasa değerinin, rakip takımın neredeyse tamamına yaklaşması futbolseverler arasında da ilgi uyandırdı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşmenin ilk karşılaşması 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da yapılacak.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Devler Ligi'nde ilginç tablo! Gornik Zabrze'nin değeri Kerem Aktürkoğlu'na yetişemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı

13:17
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:54
Galatasaray’ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
Galatasaray'ın aylardır peşinde olduğu ismi Mourinho kaptı
12:50
Osimhen Galatasaray’dan ayrılıyor mu Canlı yayında açıkladı
Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Canlı yayında açıkladı
12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:31
Emsal karar Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:11:36. #7.13#
SON DAKİKA: Devler Ligi'nde ilginç tablo! Gornik Zabrze'nin değeri Kerem Aktürkoğlu'na yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.